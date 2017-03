Schrijver ‘Bridges of Madison County’, Robert James Waller, overleden

In de Amerikaanse staat Texas is de schrijver Robert James Waller overleden. Hij werd wereldberoemd met de roman ‘The Bridges of Madison County’ uit 1992. Hij schreef het boek, over een kortstondige romance tussen een fotograaf en een ongelukkig getrouwde vrouw op het Amerikaanse platteland, in een recordtijd van elf dagen. Het werd een van de grootste bestsellers van de 20ste eeuw. ‘The Bridges of Madison County’ werd vertaald in 40 talen en wereldwijd gingen er 50 miljoen exemplaren over de toonbank. Ook stond het boek drie jaar lang in de bestsellerlijst van The New York Times. Door de roman werd de tot dan toe onbekende schrijver in een klap miljonair en groeide de regio Madison County in de staat Iowa uit tot een toeristische trekpleister. Het boek is verfilmd met Meryl Streep en Clint Eastwood in de hoofdrollen. Eastwood was ook de regisseur van de film, die wereldwijd 182 miljoen dollar opbracht. In 2002 schreef Waller ‘A Thousand Country Roads: An Epilogue to the Bridges of Madison County’ in antwoord op de wens van veel fans, die wilden weten hoe het verder ging met de hoofdpersonen uit het boek. Robert James Waller is 77 jaar geworden.