Schorsing Proeve teruggedraaid

De schorsing van Sigmund Proeve als directeur van De Surinaamsche Bank is gisteren per onmiddellijke ingang teruggedraaid en is als nimmer te zijn gedaan, aangemerkt. Het besluit volgt na overleg tussen de Raad van Commissarissen van de bank en Proeve. De bank directeur werd op 19 januari dit jaar geschorst door de Raad van Commissarissen, RvC. Hem werd verweten hoofdschuldige te zijn van het verlies dat de instelling in 2016 heeft geleden, dat hij de bank niet heeft kunnen leiden naar herstel en niet daadkrachtig is opgetreden om extra kapitaal voor de DSB-bank aan te trekken. Kort na de schorsing heeft Proeve aangegeven het niet eens te zijn met de schorsing en deze te zullen aanvechten.

De RvC heeft dit besluit nu dus teruggedraaid. Ook is met wederzijds goedvinden het verzoek van Proeve tot beëindiging van het dienstverband aanvaard.