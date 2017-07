Schoonzoon Trump stelt niet met Russen te hebben samengespannen

Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, beweert dat hij vorig jaar niet heeft samengewerkt met Rusland in aanloop naar de presidentsverkiezingen.”Ik heb niet samengespannen met een buitenlandse regering”, aldus Kushner in een maandag gepubliceerde schriftelijke verklaring. Hij verschijnt later op de dag voor de Senaatscommissie die onderzoek doet naar de vermeende inmenging van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016. Hij stelt ook geen contact te hebben gezocht met het Kremlin. “Ik ben ook niet afhankelijk geweest van Russische investeringen wat mijn zaken in de private sector betreft”, staat in de verklaring. Bij zijn weten hebben andere campagnemedewerkers ook niet samengewerkt met Russen. Kushner stelt wel dat hij met vier Russische vertegenwoordigers contact heeft gehad tijdens de verkiezingscampagne en de overgangsperiode na de verkiezing van Trump. De 36-jarige Kushner is de man van Ivanka Trump en speelde tijdens de campagne van Trump een prominente rol op het gebied van online media. Dinsdag verschijnt hij voor een commisie van het Huis van Afgevaardigden.