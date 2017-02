SCHOOLVERVOERDERS WILLEN VÓÓR 10 FEBRUARI TARIEFVERHOGING

Als de bus- en boothouders, die landelijke ongeveer twintig duizend scholieren en leerkrachten vervoeren, niet voor 10 februari een tariefverhoging krijgen, is dit transport mogelijk niet gegarandeerd. Ze hebben sinds augustus een kostencalculatie ingediend bij het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc), maar de verhoging is nog niet van de grond gekomen

“Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk niet dat de overheid weer een staking wil”, zegt Radjeshkoemar Ori, secretaris van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), tegen de krant. De organisatie wil een verhoging van meer dan 130 procent. “We redden het niet meer vanwege de slechte economische situatie en hebben geen keus. We moeten keihard betalen voor de hoge prijzen bij onderdelenzaken”, zegt de OBS-secretaris. Hij wijst erop dat boothouders van het binnenland het moeilijker hebben, omdat de reiskosten naar Paramaribo, voor het kopen van onderdelen, drastisch zijn gestegen.

De schoolvervoerders hebben sinds 2012 geen tariefverhoging gehad. “De overheid beaamt dat alles duur is geworden, maar we komen nog niet tot concrete afspraken”, zegt Ori over de opstelling van Minowc.

Volgens de OBS-secretaris is hun situatie heel anders dan die van Particuliere Lijnbushouders Organisatie en bus- en boothouders van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB). “Zij krijgen elke dag geld in handen, maar wij niet. Komt nog erbij kijken dat we rente moeten betalen voor zaken die we op rekening hebben genomen en wegens late betaling van de overheid onze betalingsverplichting niet kunnen nakomen.”De schoolvervoerders waren onlangs weer ontevreden, omdat ze niet op tijd zijn uitbetaald over januari. Daarmee is intussen sinds woensdag al begonnen. DWT