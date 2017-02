Schoolvervoerders moeten nog even wachten op tariefverhoging

De bus- en boothouders die dagelijks twintigduizend scholieren en leerkrachten vervoeren, hoeven deze maand niet te rekenen op een tariefverhoging. De Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) is dinsdag akkoord gegaan met waarnemend minister van Onderwijs Wetenschap Cultuur, Patrick Pengel, om hierover met de overheid te praten in de eerste week van maart. Volgens Pengel is de overheid nu bezig om met de Bond van Leraren uit een impasse te komen.

OBS-secretaris Radjeshkoemar Ori gaf aan De Ware Tijd aan niet te willen onderhandelen met het ministerie, met het mes op de keel. Eerder had hij gesteld dat de schoolvervoerders tot uiterlijk 10 februari een tariefverhoging tegemoet willen zien. De overheid was hierover verwittigd, maar tot een onderhoud hierover is het toen niet gekomen. De OBS had voor woensdag een vergadering gepland om te besluiten welke stappen genomen zouden worden, maar die is opgeschort.

De OBS heeft sinds augustus vorig jaar een kostencalculatie ingediend bij de overheid en wil op basis daarvan een verhoging van meer dan 130 procent. Voor het laatst hebben de schooltransporteurs in 2012 een tariefverhoging gekregen. De leden hebben vorig jaar veel te maken gekregen met achterstallige betalingen en hierdoor meerdere keren hun diensten moeten staken. Ori zegt dat de OBS geruime tijd rekening heeft gehouden met de overheidssituatie, maar de maat is nu vol. “Sinds 2015 gaat het economisch niet goed in het land en aan elk touw zit er een eind. We kunnen niet langer met de huidige tarieven rijden”, benadrukt de secretaris. DWT