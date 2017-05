Schoolkinderen vragen DNA-voorzitter aandacht voor milieu

Stichting Projekten en Stichting Milieu Watch Suriname hebben samen met Schoolkinderen een petitie voorgelezen en aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. Er wordt hierin aandacht gevraagd voor het behoud van het milieu. Humphrey Schurman, voorzitter​ van Milieu Watch legt uit dat de kinderen tijdens milieulessen hun gedachtegang voor een schoon milieu in Suriname, geuit hebben. De petitie is als onderdeel van ‘Wereld Aarde Dag 2017′ hieruit voortgevloeid.

Op 30 scholen planten kinderen bomen op het schoolterrein naast de lessen die ze krijgen over, zwerfafval en over hergebruik van wegwerpartikelen.

Simons geeft aan dat er nog veel moet veranderen in het land en het is goed dat kinderen en jonge mensen beseffen wat er moet veranderen en hiermee willen helpen en dat ze druk zetten om het daadwerkelijk te doen. Via DNA TV zal de Assembleevoorzitter deze informatie ook delen en bekendheid geven. “Dit wat jullie hier hebben gepresenteerd is iets wat het volk moet weten,” zei Simons tegen de jongeren. Ze gaf aan dat tijdens het informatie- en jeugdblok op DNA TV, er een samenvatting van hun presentatie zal worden uitgezonden. “Dat wil zeggen dat het elke dag komt. Zodat iedereen die de tv aanzet, het kan horen en zien”. Simons heeft ook het voorstel gedaan aan de vertegenwoordigers van de stichtingen verder samen te werken om de juiste informatie, programma’s​ en motivatie te maken in korte clips. Deze clips kunnen dagelijks worden uitgezonden op DNA TV.

“Tegelijkertijd moeten er ook wetten komen die mensen straffen als ze zomaar flessen uit auto’s gooien en dat soort van dingen. Teveel mensen smijten om zich heen en er is weinig straf daarvoor,” legt de parlementsvoorzitter uit. Ze merkt op dat wetten niet alles zijn. “Als we leren in ons hart dat we weten dat we geen troep moeten gooien waar we wonen, dan is dat een belangrijk ding. Dan heb je bijna geen wet meer nodig”. Honderden mensen hebben hun handtekening geplaatst als ondersteuning van de petitie. Met de stichtingen zal verder gewerkt worden aan informatiefilmpjes.