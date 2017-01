De schooldeuren zijn ook vandaag weer dicht. De leerkrachten verenigd in de Bond van Leraren, BvL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, zijn onder leiding van hun voorzitter Wilgo Valies weer bijeen gekomen in actie centrum Theater Unique van waaruit er is gelopen naar de Nationale Assemblee. Orpheo Friperson liep met de leerkrachten mee en maakte het volgende verslag voor Radio 10.