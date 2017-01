SCHOLIEREN OVERWEGEN STAKENDE LERAREN TE STEUNEN

De Landelijke Scholieren- en Studentenbond overweegt om ook leerlingen te laten meedoen aan de strijd van de leraren. Dit zal vandaag tijdens een spoedbestuursvergadering voorgelegd worden aan de bestuursleden van de bond. De Studentenbond had gisteren weer een ontmoeting met vakbondsleider Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), maar dat leverde niet het door de studenten gewenste resultaat.

“Ons voorstel om een halve dag les te geven, is 100 procent afgewezen. De lerarenorganisaties willen niets horen van teruggaan naar school. Ze zeggen dat er geen weg terug is, zolang er geen oplossing komt”, zei Edgar Sampi, voorzitter van de studentenbond maandag.

Valies had kort daarvoor al aan journalisten laten weten dat het voorstel om tenminste een ‘halve dag’ les te geven, moeilijk uit te voeren is. “We zitten in een zodanige situatie dat dit voorstel heel problematisch zal zijn om toe te passen”, zei Valies. De leraren lieten maandag unaniem blijken dat zij geen les zullen geven, zolang er geen oplossing wordt bereikt. Mocht de studentenbond dinsdag besluiten om ook scholieren te laten meedoen aan de vakbondstrijd van de leraren, zullen deze via de studentenbesturen op de scholen bereikt worden.

De bond gelooft dat als de studenten zich voegen bij de lerarenstrijd, de regering haast zal maken om een oplossing te bereiken. Vorige week had de bond tijdens een spoedpersconferentie gezegd dat de strijd tussen de leraren en de regering meer een machtsspel is. De staking gaat dinsdag de zesde dag in. DWT