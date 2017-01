SCHOLEN TAPANAHONY NIET OPEN NA KERSTVAKANTIE

De scholen in het Tapanahony gebied in het district Sipaliwini zijn na de kerstvakantie gesloten bleven. Johan Djanie, kapitein van Drietabbetje, zegt dat hij heeft gehoord dat boothouders die de leerkrachten vervoeren niet willen varen wegens het uitblijven van betaling.

Hij zegt dat de gezagdragers dagelijks hun afkeuring over de onderwijssituatie uitspreken. Ze hadden verwacht dat de actie enkele dagen zou duren, maar inmiddels zijn de kinderen al twee weken thuis. Het gaat om de basisscholen te Gaakaba, Stoelmanseiland, Goninimofo, Malobi, Karnel, Mooitaki, Drietabbetje en Godolo en de voj-school te Stoelmanseiland. Djanie weet niet om hoeveelkinderen het gaat. “Alleen al in Drietabiki gaat het om tweehonderd scholieren”, zegt de kapitein. Hij wijst erop dat wegens de verre afstand van Paramaribo de scholieren vele ontwikkelingen moeten missen. Het is daarom belangrijk dat het onderwijsproces niet wordt verstoord.

Het Bureau Onderwijs Binnenland om een reactie gevraagd verwijst de krant naar de afdelingen van basisscholen en voj-scholen, maar ze waren niet bereikbaar voor commentaar. Districtscommissaris August Bado van Tapanahony, die niet lang terug de leiding heeft overgenomen van Margaretha Malontie, nu dc van Paramacca, is niet op de hoogte dat scholen nog gesloten zijn. Hij zal spoedig contact maken met het kabinet van de granman. DWT