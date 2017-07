Schip VS provoceert China, Taiwan en Vietnam in Zuid-Chinese Zee

Een Amerikaans marineschip is gisteren langs een betwiste eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee gevaren. Dat was een signaal aan China, Taiwan en Vietnam, die allen de Paracel-eilanden als hun eigendom zien, liet het Amerikaanse ministerie van Defensie weten. De met geleide raketten uitgeruste destroyer USS Stethem voer op een afstand van minder dan 12 nautische mijlen langs het eiland Triton, dat deel uitmaakt van de eilandengroep. Dat was een zogeheten ‘vrijheid van navigatie’-operatie. Een afstand van 12 nautische mijlen wordt internationaal gezien als de standaardafstand voor een territoriale grens op zee. Wanneer Amerikaanse marineschepen die grens bewust overschrijden geldt dat als een signaal dat de VS de claims op het gebied niet erkent. In een verklaring zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag dat het Amerikaanse schip zonder toestemming binnendrong in de Chinese territoriale wateren. Een woordvoerder noemt het een “ernstige politieke en militaire provocatie” en zei dat China marineschepen en gevechtsvliegtuigen naar het gebied stuurde om de USS Stethem te waarschuwen uit de buurt te blijven. De relatie tussen de regering-Trump en het Chinese leiderschap is wisselvallig. De Amerikaanse president heeft zijn Chinese evenknie Xi Jinping in het verleden veelvuldig geprezen, maar hij oefent ook druk uit, omdat hij vindt dat China te weinig doet om de kernwapen- en raketprogramma’s van zijn protegé Noord-Korea te beteugelen.