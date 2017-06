Scherpe controle containers bij verlaten Jules Sedney Haven

Containers die de Jules Sedney Haven verlaten, zullen voortaan aan een volledige controle worden onderworpen. Er zal niet meer op basis van steekproeven worden gewerkt. De Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen heeft hiertoe strikte opdracht gekregen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

De controlewerkzaamheden kunnen mede met ondersteuning van de Douane Recherche en de Accijns Unit plaatsvinden. De afgifte van containers zal voortaan uitsluitend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur plaatsvinden. Na afgifte dienen containers dezelfde dag de haven uiterlijk 15.00 uur te verlaten. Afgifte van spoedzendingen en in het weekend, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van het waarnemend hoofd van de Douane geschieden.

Enkele ondernemers zeggen aan Starnieuws dat er veel oponthoud zal ontstaan door deze situatie. Het zal enorm veel tijd kosten om alle containers volledig te controleren. Het is niet duidelijk waarom deze maatregel is genomen. De maatregel is vrijdag ingegaan, maar zal vanaf vandaag goed merkbaar zijn.