Schepen bij Antarctica gewaarschuwd voor enorm scheurend ijsplateau

Wetenschappers hebben woensdag een waarschuwing afgegeven aan schepen die zich de komende dagen bij Antarctica bevinden. Een gigantisch ijsplateau, zo groot als het eiland Bali, staat op het punt van een landtong af te breken. Het ijsplateau op het westelijke deel van het zuidpoolgebied ligt in een gebied dat erg gevoelig is voor de opwarming van de aarde. De scheur in het ijs ontstond enkele decennia geleden. Maar de kloof is de afgelopen maanden in hoog tempo breder geworden. De laatste maanden scheurde het ijs in een tempo van minimaal vijf voetbalvelden per dag.

De breuk in het ijs is nu meer dan 175 kilometer lang en tot 500 meter breed. Over 13 kilometer is de scheur compleet en zal het plateau van 5.000 vierkante kilometer afbreken. Wetenschappers voorspellen dat dit de komende dagen gebeurt. Volgens Project Midas, een team van onderzoekers dat de ontwikkeling van de scheur al enkele jaren volgt, vormt het enorme brok ijs dat dan in zee belandt een van de grootste ijsschotsen ooit. Het losscheuren van het ijsblok zal niet direct gevolgen hebben voor een eventuele zeespiegelstijging. Maar het is wel een voorbode van een groter probleem, namelijk de desintegratie van de grote ijsvlakten van Antarctica.