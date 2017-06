‘Schelp- en zandafgraving mogelijke oorzaak overstroming in Coronie’

De overstroming in Coronie zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van de vele zand en schelpafgravingen die jaren hebben plaatsgevonden langs de kust van dat district. Uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname (Nimos) in 2012 is erop gewezen dat de afgravingen funeste gevolgen kunnen hebben, zoals nu de overstroming, vermeldt De Ware Tijd Online.

Het rapport was aangeboden aan de toenmalige districtscommissaris (dc) Harold Sijlbing, op wiens verzoek het Nimos aan de slag was gegaan. “Ik heb toen alle afgravingen laten stopzetten, maar het aantal illegale afgravingen dat daarna plaatsvond was enorm”, zegt de voormalige burgervader desgevraagd tegen de Ware Tijd. Volgens hem was het advies van het milieu-instituut niet alleen stoppen met afgravingen, maar waren er duidelijke aanbevelingen, zoals vervolgstudies en technische werken die moesten worden uitgevoerd. “Voor zover ik weet zijn geen van die adviezen uitgevoerd”, zegt de oud-dc.

De adviezen moesten er in resulteren dat het milieu zo min mogelijk werd aangetast en het toerisme naar het district kon toenemen. Het gebied dat toen door het Nimos is onderzocht en waar de afgravingen plaatsvinden, beslaat ruim tweehonderd hectare, maar het aangetaste gebied zou vele malen groter zijn.

De afgegraven gebieden zijn volgelopen met water van onbekende diepten. Normaal mag tot drie meter worden gegraven met een vergunning. Nimos schrijft in zijn rapport dat de afgravingen zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de hydrologie van het gebied. De zand- en schelpristen zorgen voor een natuurlijke afweer van water vanuit het zwampgebied naar het noorden. Met de afgravingen komt deze natuurlijke afwering weg te vallen. Het gevolg is, zoals nu is gebleken dat er meer water richting het noorden stroomt.