Schedels mysterieuze mensensoort gevonden in China

In China zijn twee schedels gevonden van een oude, nog onbekende mensensoort uit de late steentijd. De schedels zijn 105.000 tot 125.000 jaar oud en dragen kenmerken van zowel mensen als Neanderthalers. Vandaag werd de ontdekking gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. In de late steentijd, die 125.000 jaar geleden begon, leefden verschillende typen mensachtigen: de directe voorouders van de moderne mens (Homo sapiens) in Afrika, de Neanderthalers in Europa en West-Azië en in Azië de Denisovamens. ,,Die laatste soort is nog heel onbekend. Onderzoekers vonden tot nu toe alleen een tand en een vingertopje in Siberië”, vertelt een archeoloog verbonden aan de Universiteit Leiden, in Nederland. ,,Het dna lijkt op dat van een Neanderthaler, als een verre neef.” De soorten leefden grotendeels langs elkaar, totdat de Homo sapiens zich over de wereld begon te verspreiden. Meestal betekende dit het einde van de andere mensenvarianten, maar soms leidde het tot vermenging. Nooit eerder vonden archeologen een schedel met precies deze vorm. Het is daardoor de vraag bij welke mensensoort het fossiel hoort. Sommige eigenschappen lijken terug te voeren naar de Neanderthalers: zo zijn de schedels bijzonder groot, met een geschatte herseninhoud van 1,8 liter. Bij mensen is dat tussen de 1,1 en 1,4 liter. De schedels zijn laag en breed. Volgens sommige wetenschappers horen de schedels bij de onbekende Denisovamensen uit Midden-Azië. ,,Er is nog veel meer onderzoek nodig om conclusies te trekken”, zegt de archeoloog.