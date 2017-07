Schade van G20-top Hamburg ongeveer 12 miljoen euro

De rellen rond de G20-top in Hamburg hebben naar schatting 12 miljoen euro aan schade opgeleverd. Dat hebben Duitse verzekeraars becijferd. Ongeveer een derde van dat bedrag is schade aan auto’s. De rest zijn vernielingen die werden aangericht aan huizen en bedrijven. Tijdens de top anderhalve week geleden waren er drie dagen lang rellen in de straten van de Noord-Duitse havenstad. Anti-G20-activisten wierpen op diverse plaatsen barricades op. Ze staken auto’s in brand, plunderden diverse winkels en bekogelden de politie met onder meer stenen en flessen. Bij de confrontaties tussen demonstranten en de politie raakten 231 politiemensen gewond. Hoeveel actievoerders letsel opliepen is niet bekend.