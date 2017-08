Scaramucci na tien dagen alweer weg als communicatiechef Witte Huis

Anthony Scaramucci is tien dagen nadat hij het Witte Huis betrok als nieuwe communicatiedirecteur, alweer ontheven van zijn functie. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Scaramucci op non-actief gezet. Dat melden meerdere bronnen, waaronder The New York Times. Scaramucci vertrekt volgens het Witte Huis om de nieuwe stafchef van president Trump, John Kelly met een “schone lei” te laten beginnen. Kelly verving onlangs Reince Priebus als stafchef. The New York Times meldt dat Trump het besluit nam op aandringen van Kelly. De voormalig minister van Binnenlandse Veiligheid wilde van de communicatiechef af omdat Scaramucci de neiging had rechtstreeks te rapporteren aan Trump en niet aan hem. Het besluit van Trump om Scaramucci te ontheffen van zijn functie volgt enkele dagen nadat de communicatiechef een verbale tirade hield over zijn collega’s.

In een gesprek met een journalist van het blad The New Yorker noemde Scaramucci de toenmalig stafchef van president Trump, Priebus, “een paranoïde schizofreen”. Hij zei dat Priebus zijn ontslag spoedig kan verwachten. Niet veel later ontsloeg Trump zijn stafchef. De harde woorden van Scaramucci over zijn collega’s zijn bij Trump verkeerd gevallen. “Hij vindt de commentaren van Scaramucci ongepast, gezien de functie die hij bekleedt. Trump wil Kelly niet met een last opzadelen”, aldus Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders