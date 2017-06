Saudi-Arabië: aanslag op Grote Moskee Mekka verijdeld

Saudische veiligheidstroepen hebben een aanslag op de grote moskee in Mekka verijdeld, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Riyad. Het zou gaan om een samenzwering van drie terroristische groeperingen, twee uit Mekka en een uit de stad Jeddah. De samenzwering zou gericht zijn geweest tegen gelovigen die in de moskee komen bidden. Tijdens huiszoekingen door de veiligheidstroepen in Mekka opende een gewapende man het vuur op de militairen. Kort voordat de militairen erin slaagden hem te overrompelen, blies de man zichzelf op. In totaal zijn vijf terreurverdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Verdere details ontbreken nog. De grote moskee in Mekka is een bedevaartsoord en een van de heiligste plaatsen ter wereld voor moslims. In dit gebedshuis bevindt zich de zwarte steen van de Ka’aba, waar jaarlijks tijdens de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht, zo’n miljoen moslims uit de hele wereld naartoe gaan, om de voor hen heilige rituelen te verrichten.