São Paulo vol kleur tijdens grootste Gay Parade ter wereld

Homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders kleuren de komende dagen de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo tijdens de 21ste Gay Pride. De parade in São Paulo is de grootste ter wereld. De organisatie zegt tegen persbureau AP ruim drie miljoen mensen te verwachten. Ter vergelijking: de Gay Pride in Amsterdam trok vorig jaar ruim een half miljoen bezoekers. De komende maanden zijn er wereldtijd tientallen Gay Parades waarmee aandacht wordt gevraagd voor de positie van LHBT’ ers. In sommige landen zijn gay parades niet zonder risico’s. Zo eindigden in Oekraïne in het verleden meerdere optochten met geweld na gevechten met homofobe betogers. Dit jaar hadden extreemrechtse en conservatieve groeperingen aangekondigd dat de parade in Kiev in “een bloedbad” zou eindigen. De parade verliep onrustig, maar liep niet uit de hand. Ook in Brazilië voelen ze de spanning van homofobe ultranationalisten.