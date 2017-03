Sanvisi ambieert voorzitterschap NJP

Emanuel Sanvisi is van plan zich verkiesbaar te stellen als voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Hij deelde zijn ambities zaterdagmorgen in gesprek met Sidney Grunberg op Radio10. “Ik geloof dat ik het beeld van het Jeugdparlement kan veranderen, zegt Sanvisi op een vastberaden toon aan radio-jock Sidney Grunberg.

Hij schat zijn kansen op succes redelijk goed in aangezien hij op een na de meeste stemmen heeft behaald bij de jeugdparlementsverkiezing vorige maand. Sanvisi was trouwens in de studio van Radio10 om zijn nieuwe single “Ware Liefde” een duet met Ashley te droppen. In de tekst van dit lied neemt de zanger/rapper, die bekend is van de hits “Beter”, “ I Mooi” en “Ijdelheid” afstand van zijn eerder aangekondigde trouwplannen.