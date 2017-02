Sandew Hira stapt uit comité Jeroe

Sandew Hira is uit het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld van Humphry Jeroe gestapt. Dit maken beiden via een gezamenlijke verklaring bekend. Hira geeft als reden voor zijn terugtreding dat zijn lidmaatschap de verdere ontwikkeling van het Comité in de weg staat. Jeroe heeft het bestuur geconsulteerd dat begrip heeft getoond voor de overwegingen van Hira. Het bestuur meent echter dat er in het Comité ook ruimte moet zijn voor een diversiteit aan opvattingen. Toch heeft hij besloten om Hira niet te weerhouden om terug te treden.

Hira was verantwoordelijk voor de informatievoorziening en zal zijn taken zoals onder meer de stand van zaken bij de handtekeningenactie, overdragen aan de voorzitter. DWTonline