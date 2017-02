Apple heeft Samsung ingehaald als grootste smartphone-maker ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf verkocht in het laatste kwartaal van 2016 bijna 79 miljoen smartphones, iets meer dan zijn Zuid-Koreaanse concurrent. Dat blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepubliceerd door marktonderzoeker Strategy Analytics. Samsung verkocht in het vierde kwartaal naar schatting iets meer dan 77 miljoen smartphones, ongeveer 4 miljoen minder dan een jaar eerder.

Mogelijk heeft de terugroepactie van de Galaxy Note 7 bijgedragen aan die krimp. Samsung maakte onlangs bekend dat het bedrijf wel weer een forse winst heeft gemaakt op zijn smartphonetak. Over het volledige jaar 2016 had Samsung nog wel een groter marktaandeel (ongeveer 21 procent) dan Apple (ruim 14 procent). De top vijf van grootste smartphone-makers wordt afgerond door de Chinese bedrijven Huawei, Oppo en Vivo. In het hele jaar 2016 zijn ruim 1,5 miljard smartphones verkocht, meldt Strategy Analytics. Dat is een record. Verwacht wordt dat de groei van de smartphonemarkt in de komende jaren zal afvlakken.