Samidin vindt actie O.S. Uitkijk niet in de haak

Assembleelid Naomi Samidin (NDP), die ook docent is, vindt het niet in de haak dat O.S. Uitkijk aangekondigd heeft om de school vandaag te sluiten. De leerkrachten hebben ondersteuning van vakbondsleider Wilgo Valies. In oktober hadden de leerkrachten al gestaakt omdat zij de schoolleider die met pensioen ging, langer wilden houden. Dat is gehonoreerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Nu wordt ertegen geprotesteerd dat iemand van buiten benoemd is als schoolleider.

De leerkrachten van de school willen dat het onderhoofd doorschuift naar de functie van schoolleider. Zij protesteren tegen het beleid van het ministerie. Samidin vindt dat de leerlingen gedupeerd worden door de actie. Het ministerie mag volgens haar bepalen wie de leiding geeft op een school. Zij vindt dat de leerkrachten, ondersteund door de bond, met eigen belangen bezig zijn.

Het Assembleelid zegt niet tegen vakbondsrechten te zijn, maar zij vindt de reden om in actie te gaan niet in de haak. De schoolleider is met pensioen en er is iemand anders benoemd door het ministerie. Het kan bij Samidin niet dat hiervoor de school gesloten wordt. Zij zal zich vanochtend oriënteren op de school. Zij zal met het personeel en de kinderen praten over deze situatie. Volgens haar kunnen zaken in overleg opgelost worden in plaats van kinderen te duperen. Starnws