RvC DSB zet directeur Sigmund Proeve op non-actief

Verlies over 2016 reden voor ontheffing

Directeur Sigmund Proeve van de Surinaamsche Bank is vandaag door de Raad van Commissarissen van de op non-actief gesteld. Dat is vanmorgen in een interne memo aan de medewerkers van de bank meegedeeld. Inmiddels is het nieuws ook officieel bevestigd door de bank in een persbericht. Hanna Lieuw-Hie-Gonesh, Chief Commercial Officer van de DSB, is belast met de waarneming. Belangrijkste reden voor de ontheffing van Proeve is het verlies over 2016 dat de bank heeft geleden.

“De Raad van Commissarissen van De Surinaamsche Bank N.V. heeft dit verlies en het functioneren van de leiding van de bank aan een nadere beschouwing onderworpen. Deze evaluatie is met de leiding van de bank besproken.

Uit het overleg is gebleken dat er een verschil van mening bestaat tussen de Raad en de CEO, Sigmund Proeve, over de wijze waarop thans leiding zou moeten worden gegeven aan de bank.Op grond daarvan heeft de Raad de heer Proeve aangezegd zich tot nader orde te onthouden van het uitoefenen van zijn functie als CEO van de bank tot aan de beëindig van zijn dienstverband” luidden twee passages uit het persbericht.

De Raad van Commissarissen benadrukt verder dat “de dienstverlening van de bank onverminderd gegarandeerd is en dat de nodige maatregelen getroffen zijn om de winstgevendheid te herstellen”.

Gisteren gingen geruchten de ronde dat de bank failliet zou zijn. Dat is door de inmiddels ontheven directeur Proeve, de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en de Governor van de Centrale Bank Glenn Gersie, ten stelligste ontkend.