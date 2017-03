Russische parlementsleden willen verkiezingen op dag van Krim-annexatie 

De Russische presidentsverkiezing in 2018 wordt mogelijk gehouden op de verjaardag van de Krim-annexatie. Politici hebben dinsdag in Moskou voorgesteld de verkiezing een week te verschuiven, naar 18 maart. Op die dag in 2014 lijfde Rusland officieel het Oekraïense schiereiland in. Voor veel Russen was dat een grote verdienste van president Vladimir Poetin, veel westerse landen vinden het schending van het volkerenrecht.

Parlementsvoorzitter Volodin zei het een goed idee te vinden volgend jaar op 18 maart naar de stembus te gaan. De invloedrijke leidster van de kiescommissie, Pamfilova, wil zich volgens persbureau Interfax ook sterk maken voor het plan, dat door twee senatoren is gelanceerd om Poetin aan een nieuwe termijn te helpen. De Doema, het Russische parlement, moet uiteindelijk over het plan beslissen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov liet weten nog geen mening te hebben.