Russische krant identificeert militair achter transport MH17-raket

Een Russiche onafhankelijke krant zegt dat het de man heeft geïdentificeerd die verantwoordelijk is voor het transport van de BUK-raket die in juli 2014 hoogstwaarschijnlijk vlucht MH17 neerhaalde. Volgens de Novaya Gazeta is de man de Russische militair Sergey Dubinsky. Hij werd herkend door een oud-militair die in de jaren tachtig samen met Dubiknsky in de Russische oorlog in Afghanistan diende.

De stem van Dubinsky was te horen op opnamen die op de dag van de vliegtuigramp werden gemaakt. Daarop is een telefoongesprek te horen tussen een Russische militair en een Oekraïense rebellenleider, die het transport regelen van de bewuste BUK-raket. De raketinstallatie werd vanuit Rusland over de grens met Oekraïne getransporteerd, waar hij bij het plaatsje Pervomajsk de lucht inging en vermoedelijk het passagiersvliegtuig neerhaalde.Het onderzoekscollectief Bellingcat noemde eerder al de naam van Dubinsky als verantwoordelijke voor het transport van de raket. De opnamen van de dag van de ramp zijn in handen van het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT), waarin onder meer Nederland, Maleisië en Australië vertegenwoordigd zijn en dat onderzoek doet naar de oorzaak van de ramp. Het team kan de bevindingen van de krant niet bevestigen. Ook zou de betrokkenheid van Dubinsky alleen blijken uit het opgenomen telefoongesprek.