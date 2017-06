‘Russische hackers troffen 39 Amerikaanse staten voor verkiezingen’

Russische hackers hebben voor de presidentsverkiezingen in november verkiezingssystemen in 39 van de 50 Amerikaanse staten getroffen. De hackcampagne ging veel verder dan eerder werd gedacht. Dat stellen anonieme bronnen die bekend zijn met een Amerikaans onderzoek naar de kwestie maandag tegen Bloomberg. Onder meer in de staat Illinois zouden hackers hebben gepoogd om kiezersgegevens te verwijderen of wijzigen. De regering van president Obama zou zo bezorgd zijn geweest over de hacks dat het Kremlin in oktober rechtstreeks werd benaderd om hen te waarschuwen voor de consequenties van de hacks. Rusland heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij hackpogingen in Amerika. Maar in verschillende gevallen zeggen onderzoekers overtuigend bewijs te hebben gevonden dat Russische hackers Amerikaanse doelwitten hebben getroffen, waaronder op de servers van het Democratisch Nationaal Comité. Zo lekten e-mails van een topadviseur van Hillary Clinton uit.