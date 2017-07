Russische advocate wil getuigen over ontmoeting met Trump jr.

De Russische advocate Natalia Veselnitskaja, die vorig jaar juli een ontmoeting had met Donald Trump jr., wil daarover getuigen bij onderzoekscommissies van het Amerikaanse Congres. Zo wil ze de ‘massahysterie’ wegnemen die vorige week ontstond, zei ze tegen de Russische tv-zender RT. Trump jr. stemde vorig jaar in met de ontmoeting, toen een bemiddelaar hem belastende informatie in het vooruitzicht stelde over Hillary Clinton, zijn vader ’s tegenstander. Dat de ontmoeting had plaatsgevonden, lekte anderhalve week geleden uit via The New York Times. De advocate zei de dag na de onthulling van The New York Times al dat zij geen belastende informatie over Clinton had en ook geen banden met het Kremlin had, zoals de krant had beweerd. Een commissie uit de Senaat die onderzoek doet naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen wil Donald Trump jr. horen over de ontmoeting met Veselnitskaja.