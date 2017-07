‘Russische advocaat beloofde team Trump informatie over Clinton’

De ontmoeting die Donald Trump Jr. vorig jaar had met een Russische advocate was bedoeld om belastende informatie te verkrijgen over Hillary Clinton. Dat meldt The New York Times op basis van vijf ingewijden. Volgens de krant is dit de eerste aanwijzing dat mensen dicht bij Trump bereid waren Russische hulp te accepteren tijdens de presidentsverkiezingen. Er zou hen belastende informatie over de Democratische presidentskandidaat Clinton zijn beloofd. Het is nog onduidelijk of er inderdaad dergelijke informatie is doorgespeeld. In een verklaring stelt Trump Jr. dat de advocate informatie zou hebben over Russen die Clinton en de Democratische partij financieel steunden. Maar volgens hem was de informatie onduidelijk. Een woordvoerder van de president laat weten dat Trump zelf niet van de ontmoeting op de hoogte was. De Amerikaanse president sprak vrijdag tijdens de G20-top in Hamburg met de Russische president Vladimir Poetin over de mogelijke Russiche inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley gaat Trump er wel degelijk vanuit dat Rusland erachter zit.