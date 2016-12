rusland-wil-35-diplomaten-vs-wegsturen-als-vergelding-voor-acties-na-hacks

Rusland is van plan om 35 Amerikaanse diplomaten weg te sturen uit Rusland. Het is een vergeldingsactie nadat Amerika donderdag 35 Russische diplomaten het land uitstuurde vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij inmenging in verkiezingen. Daarnaast zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dat Rusland van plan is om alle Amerikaanse diplomaten de toegang te ontzeggen tot bepaalde gebouwen. Ook dat is een vergeldingsactie nadat Obama donderdag alle Russische diplomaten de toegang had ontzegd tot twee gebouwen in New York en Maryland. Volgens president Obama werden die voor inlichtingendoeleinden gebruikt. Donderdag maakte Obama de eerste reeks sancties bekend die zijn getroffen vanwege de vermeende rol van Rusland in de grote hack van de Democratische partij.