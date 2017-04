Rusland verwerpt VN-resolutie tegen Assad na gifgasaanval

Rusland vindt de resolutie van de VN-Veiligheidsraad over de aanval met chemische wapens in Syrië “onacceptabel”. Dat zei de woordvoerster van Buitenlandse Zaken Maria Zacharova woensdag. “We geloven niet dat het opportuun is een resolutie in deze vorm goed te keuren”, voegde ze eraan toe. Washington, Parijs en Londen hebben een conceptverklaring opgesteld waarin de Veiligheidsraad de luchtaanval op Khan Sheikhoun, met zeker 72 doden, veroordeelt en een onderzoek eist. De Russen hebben vetorecht en maken daar tot dusver als het Syrië betreft steevast gebruik van om president Bashar al-Assad te beschermen. Die steun blijft vooralsnog onvoorwaardelijk. Moskou gaf ook in dit geval de opstandelingen de schuld. Het gifgas dat vrijkwam bij het bombardement zou in een door hen gecontroleerd depot hebben gelegen. De tweede man van de Syrische Nationale Coalitie (SNC) noemde die bewering van Rusland ”een leugen”. De SNC spreekt van een ”slachting” die is aangericht onder verantwoordelijkheid van de Syrische regering.