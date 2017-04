Rusland pakt verdachten aanslag Sint-Petersburg op

De Russische politie heeft enkele mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Sint-Petersburg van maandag. Door de zelfmoordaanslag in de metro vielen veertien doden en raakten tientallen mensen gewond. De aanslag werd gepleegd door de Rus Akbarzjon Djalilov. Welke band de opgepakte verdachten met hem hebben wordt onderzocht, aldus de onderzoekers tegen persbureau Interfax. Om hoeveel verdachten het gaat, is niet bekend.

Eerder op de dag werd in een flat in de stad een bom onschadelijk gemaakt. Uit onderzoek van veiligheidsdiensten blijkt dat het om hetzelfde soort bom gaat als het tweede explosief dat tijdens de aanslag in de metro niet afging. De bom werd gevonden in een koffer op station Ploshchad Vosstaniya. De politie gaat er vanuit dat het explosief is neergelegd door dezelfde persoon die de eerste bom tot ontploffing bracht in de metro. Bewoners van het gebouw waar donderdag het explosief onklaar werd gemaakt, werden geëvacueerd en de hulpdiensten stonden paraat voor het geval het tot een ontploffing zou komen, zei een bron bij de politie.