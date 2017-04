Rusland en Wit-Rusland leggen geschil bij

De Russische president Vladimir Poetin en zijn ambtsgenoot Alexander Loekasjenko uit Wit-Rusland hebben hun geschillen bijgelegd. De twee landen lagen maanden in de clinch over de schuld die de Wit-Russen hebben wegens de levering van olie en gas. Moskou heeft becijferd dat er nog een rekening van bijna een half miljard euro openstaat. De twee landen hebben een overeenkomst afgesloten, zo meldde Poetin tijdens een korte persconferentie. Binnen enkele dagen worden nadere details over de herfinanciering van de schulden bekendgemaakt. Bij het gesprek tussen de twee leiders is ook gesproken over de onderlinge relatie tussen de twee landen. Tot ongenoegen van het Kremlin heeft Loekasjenko de afgelopen maanden de onafhankelijkheid van zijn land benadrukt. Zonder in te gaan op de precieze inhoud van het gesprek zei Loekasjenko dat “Wit-Rusland en Rusland stabiliteit behouden.”