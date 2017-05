Ruim twintig doden bij aanval op koptische christenen in Egypte

Bij een aanval op koptische christenen in Egpyte zijn vrijdag 26 mensen om het leven gekomen. Zeker 25 personen zijn gewond geraakt, aldus de autoriteiten.

De groep werd onder vuur genomen door onbekenden tijdens een busreis richting het St. Samuel Monastery klooster. Dat gebeurde bij de Egyptische stad al-Minya, zo’n driehonderd kilometer ten zuiden van Caïro. Er werd op de bus geschoten vanuit drie auto’s. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn. Christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen bij twee aanslagen op kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden. De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. IS heeft begin deze maand gedreigd met meer aanslagen op christenen en op westerse buitenlanders. De president van Egypte, de militair Abdel Fatah al-Sisi, greep in 2013 de macht en vervolgt zowel gematigde islamisten als extremisten. Volgens critici van al-Sisi wakkert de repressie het extremisme en het geweld aan. Veel christenen zien hem echter als een schild tegen het soennitische extremisme. Van de ruim negentig miljoen Egyptenaren zijn er naar schatting 13,5 miljoen christen.