Ruim zeshonderd studenten hebben zich tot nog toe ingeschreven bij de Vereniging voor Minder Draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS), om in aanmerking te komen voor bouwgrond. Ongeveer de helft van het aantal heeft reeds contributie betaald en is formeel dus lid; de rest krijgt vrijdag, tijdens een volgende alv van de organisatie, de gelegenheid zich ook toe te voegen.