ROZENBLAD SCHIET SURINAME NAAR WINST

Met een machtige uithaal heeft Ivanildo Rozenblad Suriname woensdagavond geschoten naar een overwinning op Trinidad en Tobago. In het Ato Boldon Stadion in Couva zegevierde de nationale voetbalselectie van Suriname na verlenging met 2-1 over het gastland in de eerste Concacaf Gold Cup-play-offwedstrijd.

Suriname nam in de 76ste minuut de leiding toen Guno Kwasie van afstand inschoot. De bal werd door een verdediger van richting veranderd waardoor de Trinidadiaanse doelman kansloos was.

De vreugde was van korte duur. Knullig balverlies met als gevolg een directe vrije trap luidde zes minuten later de gelijkmaker van het gastland in. Tyrone Charles verschalkte doelman Claidel Kohinor tot vreugde van het thuispubliek. DWT