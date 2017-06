Rovers aangehouden, deel buit terecht en twee overvallers geraakt door politiekogel

De politie heeft gisteren vier roofverdachten weten aan te houden. Het viertal pleegde in de ochtend een roofoverval, in een supermarkt aan de Frederikshoopweg. Voordat de politie was gearriveerd waren de overvallers er al vandoor gegaan. Hun slachtoffers lieten ze gekneveld achter. Ze vertelden wat er zich had afgespeeld. Aan de hand van deze informatie kon het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de verdachten vinden op een adres in de wijk Pontbuiten. Twee van hen, de 28-jarige Bjorn, G. alias ‘Motro’ en de 28-jarige Gio B. zijn aangehouden. Van hun twee andere kompanen wordt de personalia nog uitgewerkt. Bij de aanhouding sloegen alle vier mannen op de vlucht. De politie loste enkele waarschuwingsschoten die slechts één van hen op andere gedachten bracht. De rest liep schotverwondingen op. Eén van hen zag toch kans te weg te komen, de anderen liggen onder politiebewaking in het ziekenhuis. Een deel van de buit is terecht en de afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.