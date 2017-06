Rover bemoedigde slachtoffer aangifte te doen

Bij een beroving begin deze maand moedigde de rover zijn slachtoffer aan om aangifte te doen. De 15-jarige Mark M. werd vorige week aangehouden voor een beroving die hij op 2 juni heeft gepleegd. Toen beroofde hij een scholier in het Vriendschapspark van zijn mobiel. Beiden kennen elkaar. Na zijn daad stapte Mark M. in een bus. De benadeelde ging hem na en probeerde zijn mobiel terug te nemen. De dader zei tegen hem om maar aangifte tegen hem te doen, omdat de politie weet dat hij een probleemgeval is. Dat deed het slachtoffer ook. Mark M. is aangehouden en verblijft in het Jeugdcellenhuis.