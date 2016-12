Roofverdachte loopt schotwond op tijdens aanhouding

Een schotwond zorgde er afgelopen donderdag voor dat de 38-jarige Kenneth N. kon worden aangehouden door de politie. Een dag eerder zag Kenneth kans een vrouw van haar gouden ketting te beroven. Dit gebeurde ergens in Kwatta. De vrouw stond bij de kassa om af te rekenen. Nadat de verdachte haar ketting wegrukte, ging hij ervandoor. Maar de vrouw kon zijn signalement aan de politie doorgeven en zijn daad werd ook op beeld vastgelegd. Bij zijn aanhouding probeerde Kenneth N. de benen te nemen. Na enkele waarschuwingsschoten zag de politie zich genoodzaakt gericht te schieten. Hij werd daarbij in zijn been geraakt.