Ronaldo scheldt fans Real uit’

Cristiano Ronaldo zou zich afgelopen zondag allesbehalve blij zijn geweest met gefluit van de tribunes tijdens het competitieduel met Real Sociedad: 3-0.

Op het moment dat Ronaldo halverwege de eerste helft balverlies leed, liet een deel van de Real-supporters hun onvrede horen. De bijna 32-jarige vedette was hier niet van gediend en zou de fans het weinig vleiende ‘hijo de puta’ hebben toegebeten. Sergio Ramos moest er aan te pas komen om de boze Portugees tot bedaren te brengen.

Het voorbal bracht Ronaldo overigens geenszins uit zijn ritme. Tegen Sociedad was de aanvaller goed voor een goal en een assists. Ronaldo heeft dit seizoen in vijftien competitieduels alweer dertien keer gescoord. Real leidt bovendien soeverein in La Liga.