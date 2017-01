Romano Meriba hangt tien jaar cel boven het hoofd

Romano Meriba hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. Het is de strafeis van de vervolging in de zaak tegen Meriba en drie anderen. De vervolging acht betrokkenheid bij roof bewezen. Het is ook waarom een strafeis werd gesteld van tien jaar.

Volgens Officier van Justitie in Suriname Duncan Nanhoe is bewezen dat Meriba een plan beraamde om de ondernemer R.S. in november 2015 te beroven. De beroving liep niet goed af voor de overvallers. De politie greep in en twee overvallers verloren het leven. Romano Meriba, pleegzoon van Desi Bouterse, heeft steeds betrokkenheid ontkend.

Maar volgens de vervolging is glashelder bewezen dat de man betrokken is geweest. Tijdens de overval werd gebruik gemaakt van een voertuig dat Meriba toebehoort. Ook zijn telefoongesprekken geregistreerd tussen Meriba en één van de overleden overvallers. Ook tegen Anthony Ch. is een celstraf van tien jaar gevorderd. Medeverdachte Errol S. kan acht jaar krijgen en Ruben S. twee jaar.