roer wurgt broertje dood om huissleutel

De 45-jarige Marlon is aangehouden door de politie. Hij zou afgelopen woensdag zijn 21-jarig broertje Jerrel Vianen hebben dood gewurgd. De reden voor zijn gruwelijke daad is een kwijtgeraakte huissleutel. Hierover kregen de broers op 18 januari een ruzie die uitmondde in een gevecht. Marlon nam Jerrel toen in een wurggreep. Toen hij hem losliet was Jerrel nog even bij bewustzijn, maar niet voor lang. Pogingen om hem bij te brengen haalden niets uit. Nadat hij was vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis kon daar alleen maar worden vastgesteld dat Jerrel was overleden. Marlon meldde zich na het gebeuren bij de politie.