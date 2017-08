Roemeense bende opgepakt voor rijdende overvallen

Een Roemeense bende is zaterdag in Nederland opgepakt voor het plegen van overvallen op rijdende vrachtwagens. De vijf mannen worden verdacht van in totaal zeventien overvallen verspreid over Europa. De verdachten maakten op spectaculaire wijze onder meer vijf vrachtwagenladingen in Nederland buit. Ze deden dit door al rijdend in een speciaal geprepareerde auto via het open dak de deuren van de vrachtwagens te forceren en de lading over te hevelen. De bende liep tegen de lamp na een beroving afgelopen week. Toen werd een lading iPhones met een geschatte waarde van een half miljoen euro gestolen. Een jarenlang intensief onderzoek bracht al aan het licht dat de Roemeense mannen in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, vrijwel altijd kozen voor ladingen met dure smartphones.