Rode Kruis: Chemische wapens gebruikt in Mosul

Het Rode Kruis beschuldigt strijdende partijen in de Iraakse stad Mosul van het gebruik van chemische wapens. De hulporganisatie zegt vijf kinderen en twee vrouwen te hebben behandeld die gewond waren geraakt door chemische stoffen. In Mosul vechten door de VS gesteunde Iraakse troepen tegen strijders van islamitische Staat. Het Rode Kruis heeft niet gezegd welke partij de chemische wapens in de strijd zou hebben gegooid. De VS hebben eerder gewaarschuwd dat IS mosterdgas zou kunnen gebruiken in de gevechten in het noorden van de stad. IS wordt ervan beschuldigd al 52 keer chemische wapens te hebben gebruikt in Irak en Syrië. De kinderen en vrouwen die het Rode Kruis behandelde, zijn de afgelopen dagen binnengebracht in een ziekenhuis in Erbil, ten oosten van Mosul.