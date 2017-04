Rijbewijs Jankipersad ingevorderd

Het rijbewijs van de 27-jarige Jankipersad R. is op zaterdag 1 april door de politie van Livorno ingevorderd. Deze bestuurder reed een stilstaand voertuig langs de Warakoeweg aan. Na de melding van de aanrijding deden de wetsdienaren de plek aan voor onderzoek. Toen de wetsdienaren hen ondervroegen, bleek Jankipersad onder invloed van alcohol te hebben deelgenomen aan het verkeer. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid en heengezonden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.