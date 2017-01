RGD EN SOZAVO KUNNEN GEEN OVEREENKOMST BEREIKEN

Gesprekken tussen de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) over de medische keuring van cliënten van het ministerie door RGD-artsen, hebben tot nog toe niets opgeleverd.

Al langer dan een jaar worden er geen keuringen gedaan voor de doelgroep. Hierdoor kunnen sociaal zwakke personen geen gezondheidsverklaring krijgen, om zich voor de financiële bijstand bij het ministerie te registreren. Dit zorgt voor veel frustraties bij betrokkenen.

De manager Public Relations en Voorlichting van de RGD, Harriëtte Neslo, zegt aan de Ware Tijd dat de medische keuring voor Sozavo vanaf november 2015 is stopgezet, omdat het ministerie betaling weigert. Sociale Zaken is bezig met het opschonen van zijn bestand van mensen die financiële steun genieten. De wijkkantoren mogen de cliënten niet helpen zonder gezondheidsverklaring.

Neslo vindt het niet correct dat andere artsen die diensten verlenen aan het ministerie wel vergoed worden en die van RGD niet. Beleidsadviseur van Sozavo, Imran Taus, zegt, in tegenstelling tot Neslo, dat de gesprekken tussen de twee instanties nog gaande zijn. Dat er nog geen akkoord is tussen de twee instanties, schrijft hij toe aan de crisis in het land. DWT