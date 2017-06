Republikeinen stellen stemming over nieuwe zorgwet uit

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben de stemming over een nieuwe zorgwet onverwacht uitgesteld. Ze krijgen niet genoeg partijgenoten mee voor een meerderheid. De wet, waarover donderdag zou worden gestemd, wordt nu pas na het 4 juli-reces, Onafhankelijkheidsdag in Amerika, in stemming gebracht. De Republikeinen proberen al zeven jaar van Obamacare, de zorgwet van president Obama, af te komen. Ze willen verzekeraars meer vrijheid geven en willen af van de verplichte zorgverzekering. Ook wordt er gesneden in Medicaid voor de laagste inkomens. Gisteravond werd na doorrekening van het wetsvoorstel bekend dat 22 miljoen Amerikanen de komende tien jaar hun zorgverzekering kwijtraken als de zorgwet wordt aangenomen. De vorige stemming ging ook al niet door. Als gevolg van de eerste variant zouden ruim 23 miljoen Amerikanen onverzekerd zijn. Het uitstel wordt als een blamage gezien voor de Republikeinen.