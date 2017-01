republikeinen-in-lagerhuis-vs-stemmen-onafhankelijke-ethische-commissie-weg

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben besloten de onafhankelijke ethische commissie van dat orgaan vleuggellam te maken.

Het Huis van Afgevaardigden moet officieel dinsdag nog stemmen over het voorstel. Maar omdat de Republikeinen een meerderheid hebben in het lagerhuis, kunnen de Democraten het plan niet tegenhouden. De onafhankelijke commissie werd opgericht in 2008, na enkele corruptieschandalen waarbij politici uit het Huis van Afgevaardigden tot celstraffen werden veroordeeld. Het besluit van de Republikeinen, dat zij namen aan het einde van het kerstreces van het Huis van Afgevaardigden, leidde meteen tot veel kritiek van Democraten en van actiegroepen die strijden tegen corruptie, zoals Judicial Watch. Zij stellen allemaal dat dit besluit diametraal staat op de beloftes van openheid en afrekenen met vriendjespolitiek, twee zaken waar Donald Trump op hamerde in zijn campagne tegen Hillary Clinton.