Republic Bank viert 60-jarige band met Suriname

De Republic Bank Suriname N.V. herdenkt vandaag haar 60-jarige band met het land, middels een persschrijven. Het was op 1 april 1957 dat de toen Hollandsche Bank Unie N.V van Nederland haar operaties hier startten. Managing Director Gloria Anthony, die in 2015 het roer overnam, zegt dat de focus van de bank is op het behouden van haar tradities. Terwijl er aan de andere kant ook wordt gewerkt aan het moderniseren van de bankoperaties, om zodoende de bedrijfsvoering efficiënter te maken.

Het kerndoel van de Republic Bank is om de klanttevredenheid te optimaliseren. Daarbij is de rol van het personeel geen ondergeschikte, aldus Anthony in het bericht. Zoals ook beloofd is het werknemersbestand behouden. Verder is het uitgebreid, zijn posities gecreëerd en is personeel gepromoveerd. Via trainingen is gewerkt aan het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties.

Vandaag de dag is Republic Bank de enige bank in Suriname die deel uitmaakt van een internationale financiële groep; de Republic Financial Holdings Limited. En dat vooral door het getoonde respect van de leiding naar de lokale input en kennis toe.