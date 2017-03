Repsol ontdekt grootste olieveld in dertig jaar in Alaska 

Het Spaanse olieconcern Repsol heeft een groot olieveld ontdekt in het noordelijke deel van Alaska, dat 1,2 miljard vaten (van 159 liter) aan winbare olie zou bevatten. Het gaat daarmee om het grootste olieveld dat is ontdekt op het Amerikaanse vasteland in dertig jaar.

De oliemaatschappij baseert de vondst op nieuwe testboringen. De olieproductie op de North Slope van Alaska gaat al lange tijd omlaag, dus het veld kan de lokale olie-industrie nieuw leven inblazen. In januari meldde oliebedrijf ConocoPhillips ook al een grote ontdekking in het gebied.

Repsol werkt bij het project samen met partner Armstrong Energy. Er moet in 2021 worden begonnen met productie uit het olieveld, met uiteindelijk 120.000 vaten per dag.