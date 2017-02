Repareren dam Californië duurt mogelijk twee weken

De bijna 190.000 mensen die in de Amerikaanse staat Californië zijn geëvacueerd vanwege problemen met een grote dam, mogen wellicht pas over twee weken terug naar huis.

Dat hebben zij maandag (lokale tijd) te horen gekregen van deskundigen die bezig zijn met het repareren van de waterkering. De autoriteiten besloten een groot gebied te evacueren toen zondag een verzakking in een afvoerkanaal bij de 230 meter hoge dam bij de plaats Oroville ten noorden van San Francisco werd ontdekt. Door de vele regens was het stuwmeer op dat moment zeer vol. Het gevaar voor een catastrofale doorbraak leek maandag iets af te nemen. Hoewel de waterafvoer voorlopig stand lijkt te houden, blijft het evacuatiebevel dus van kracht. “Ik heb liever dat mensen dit gebied veilig en hoopvol verlaten,” stelde de lokale sheriff. Betonblokken die de afvoer moesten verstevigen, werden door het water meegesleurd. Met rotsblokken werd vervolgens geprobeerd verdere verzakking te voorkomen. De Oroville Dam is tussen 1962 en 1968 gebouwd en is 230 meter hoog. Het stuwmeer is een belangrijk waterreservoir voor de staat Californië. De dam functioneert ook als beschermingsmiddel tegen overstromingen.